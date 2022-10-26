Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний

Минцифры возобновило аккредитацию компаний, работающих в сфере IT. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее на фоне проведения в России частичной мобилизации министерство опубликовало список IT-специальностей из 195 направлений, которые позволяют получить отсрочку от призыва. Бронь распространяется на сотрудников аккредитованных компаний. В октябре с сайта Минцифры данные о таких организациях исчезли.

По данным ведомства, за 15 дней было получено 422 заявления на внесение в реестр. По восьми обращениям уже принято положительное решение. Три организации получили отказ.

Причины отказа в получении аккредитации:

нулевые выплаты и нулевая выручка за год

зарплата IT-специалиста ниже среднемесячной по региону или стране

отсутствие согласия на раскрытие данных, содержащих налоговую тайну

В ведомстве также напомнили, что согласие на раскрытие налоговой тайны требуется подать в ФНС до 31 октября. Без этого не удастся сохранить аккредитацию, полученную ранее.

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