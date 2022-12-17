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Минцифры предостерегает от «угона» аккаунтов в Telegram

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В официальном Telegram-канале Минцифры РФ появилось сообщение о том, что ведомство «предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Телеграме».

Минцифры предостерегает от «угона» аккаунтов в Telegram

В сообщении указывается, что попытки краж обрели массовый характер именно в субботу.

«При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие ещё действия происходят», — уточняет ведомство.

Как правило, схема одна и та же: пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что можно получить подписку на Telegram Premium в «подарок» по ссылке.

При нажатии на ссылку приходит код — якобы для активации премиум-подписки, но в действительности код запускает хакерскую программу, которая открывает аккаунт на компьютере мошенников.

«Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остаётся», — уточняет в сообщении Минцифры.

Ведомство подчеркивает, что аккаунт находится в безопасности только при включенной двухфакторной аутентификации, требующей для любого действия дополнительного пароля, что делает схему злоумышленников несостоятельной.

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Также мошенников ждет неудача, если пользователи просто не будут переходить по подозрительным ссылкам.

Фото на обложке: Unsplash

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