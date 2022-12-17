Минцифры предостерегает от «угона» аккаунтов в Telegram

В официальном Telegram-канале Минцифры РФ появилось сообщение о том, что ведомство «предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Телеграме».

В сообщении указывается, что попытки краж обрели массовый характер именно в субботу.

«При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие ещё действия происходят», — уточняет ведомство.

Как правило, схема одна и та же: пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что можно получить подписку на Telegram Premium в «подарок» по ссылке.

При нажатии на ссылку приходит код — якобы для активации премиум-подписки, но в действительности код запускает хакерскую программу, которая открывает аккаунт на компьютере мошенников.

«Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остаётся», — уточняет в сообщении Минцифры.

Ведомство подчеркивает, что аккаунт находится в безопасности только при включенной двухфакторной аутентификации, требующей для любого действия дополнительного пароля, что делает схему злоумышленников несостоятельной.

Также мошенников ждет неудача, если пользователи просто не будут переходить по подозрительным ссылкам.

Фото на обложке: Unsplash