На юге Иркутской области запретили майнинг до 2031 года

Губернатор добавил, что власти региона не раз обращались к правительству с подобной инициативой. Введенный запрет будет действовать с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года и распространяться на ряд территорий области, в том числе на Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский населенные пункты и другие.

«Являясь одним из центров криптомайнинга в стране, Приангарье сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами, связанными с излишне высокой нагрузкой майнинговой деятельности на региональную энергосистему. Значительное увеличение потребления электроэнергии приводит к перегрузке энергосетей и частым отключениям электричества. В частности, энергодефицит мы наблюдаем на юге Иркутской области», — написал Кобзев.

Губернатор также подчеркнул, что действовавший с января по март сезонный запрет на майнинг «снизил нагрузку на энергосистему и позволил временно высвободить 320 МВт мощности».

Ранее Кобзев обратился с письмом к Владимиру Путину с предложением запретить майнинг в южной части Иркутской области до 15 марта 2031 года. По словам Кобзева, за последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 28%, и из-за майнинга в регионе сформировался энергодефицит.

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