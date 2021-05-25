Евгения Хрисанфова
26—27 мая издательский дом «Сфера» проведет международный бизнес-форум «Мировая соя». Спикеры обсудят рынок сои, селекцию и выращивание культуры и многие другие вопросы.
В Санкт-Петербурге пройдет бизнес-форум «Мировая соя»Евгения Хрисанфова
Перед участниками выступят представители компаний и ученые из сферы сельского хозяйства:
- Петр Чекмарев — ученый-агроном, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН, полномочный представитель Чувашской Республики при президенте РФ;
- Дмитрий Рылько — генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР);
- Григорий Комник — директор компании Insta-Pro International по России, Индии и части Юго-Восточной Азии;
- Эмили Френч — основатель и руководитель компании Global Ag Protein;
- Альберт Щегольков — селекционер компании «Соко», кандидат сельскохозяйственных наук;
- Евгения Михайловна Фокина, ведущий научный сотрудник, исполняющая обязанности заведующей лаборатории селекции и генетики сои, ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои;
- Артем Пономарев и Юлия Марсель, сооснователи компании Greenwise, и другие специалисты.
Спикеры обсудят перспективы рынка сои в России и мире, технологии и продукты переработки, селекцию, семеноводство и выращивание сои, использование культуры в животноводстве, а также растительные аналоги мяса и молока.
Подробности и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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