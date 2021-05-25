Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

В Санкт-Петербурге пройдет бизнес-форум «Мировая соя»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

26—27 мая издательский дом «Сфера» проведет международный бизнес-форум «Мировая соя». Спикеры обсудят рынок сои, селекцию и выращивание культуры и многие другие вопросы.

В Санкт-Петербурге пройдет бизнес-форум «Мировая соя»

Перед участниками выступят представители компаний и ученые из сферы сельского хозяйства:

  • Петр Чекмарев — ученый-агроном, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН, полномочный представитель Чувашской Республики при президенте РФ;
  • Дмитрий Рылько — генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР);
  • Григорий Комник — директор компании Insta-Pro International по России, Индии и части Юго-Восточной Азии;
  • Эмили Френч — основатель и руководитель компании Global Ag Protein;
  • Альберт Щегольков — селекционер компании «Соко», кандидат сельскохозяйственных наук;
  • Евгения Михайловна Фокина, ведущий научный сотрудник, исполняющая обязанности заведующей лаборатории селекции и генетики сои, ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои;
  • Артем Пономарев и Юлия Марсель, сооснователи компании Greenwise, и другие специалисты.

Спикеры обсудят перспективы рынка сои в России и мире, технологии и продукты переработки, селекцию, семеноводство и выращивание сои, использование культуры в животноводстве, а также растительные аналоги мяса и молока.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В «Сколково» пройдет битва дегустаторов и электронного носа
  2. 2 Партнерство Илона Маска и Microsoft позволит «писать» приложения без знания кода
  3. 3 На конференции Startup Village обсудили космические технологии
  4. 4 На форуме Smart Cities Moscow спикеры поговорят о туристических технологиях
  5. 5 Ультразвук и никакой термообработки: как стартап Sound Nutrition производит протеиновые батончики
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2021

Конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea 2021

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ