Пользователи Twitter смогут помечать твиты как дезинформацию

Социальная сеть Twitter тестирует функцию, которая позволит пользователям помечать твиты как «это вводит в заблуждение». Компания таким образом пытается бороться с дезинформацией в интернете.
Пока функцией могут воспользоваться жители США, Южной Кореи, Австралии, говорится в заявлении компании. В России опция пока недоступна.
При этом в компании предупредили, что не смогут отвечать на каждое такое уведомление от пользователей. Однако этот эксперимент поможет «определить тенденции» и «повысить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией».
В конце января социальная сеть начала тестировать в США новую программу Birdwatch, которая будет помогать выявлять дезинформацию, содержащуюся в посте.
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Фото: Sattalat Phukkum / Shutterstock
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