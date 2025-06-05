На отечественных планшетах Kvadra стала доступна мобильная регистрация биометрии
На Х конференции «Цифровая индустрия промышленной России» подписано соглашение между «Ядро Клиентские Системы» и Центром биометрических технологий (ЦБТ) о технологическом партнерстве. В рамках данного соглашения компании намерены использовать устройства Kvadra для мобильной регистрации биометрических данных, в том числе в услуге выездного сбора подтвержденной биометрии, рассказали Русбейс в пресс-службе «Ядра».
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Ключевым моментом является то, что функционал регистрации подтвержденной биометрии теперь реализован на планшетах Kvadra, в то время как ранее для этих целей использовались только стационарные устройства в отделениях банков. Клиентские устройства работают на мобильной операционной системе kvadraOS и оснащены микропрограммным обеспечением kvadraBIOS, обеспечивающим высокий уровень безопасности и защиту данных.
Заместитель генерального директора ЦБТ Евгений Семенов отметил, что мобильные решения упростят процесс регистрации и снизят нагрузку на отделения банков, позволяя пользователям получать доступ к биометрическим сервисам в любом месте.
- Группа «Ядро» сообщила о начале производства линейки планшетов под маркой Kvadra в мае 2023 года. Стоимость флагманской модели составила 39,9 тыс. рублей.
Фото на обложке: Kvadra
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