Мошенники ограбили многодетную мать под видом благотворительности бывшей жены главы Amazon

Злоумышленники представлялись сотрудниками благотворительного фонда экс-супруги основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт и похищали у людей деньги. Среди пострадавших от действий мошенников была многодетная мать из города Вуллонгонга в Австралии Даниэль Черчилль.

Женщине были необходимы деньги на лечение 10-летнего сына. В конце прошлого года она получила сообщение, которое было направлено якобы от имени Маккензи Скотт. В нем говорилось, что женщина раздает половину своего состояния и что Черчилль имеет право на получение гранта. Об этом сообщает The New York Times.

Она должна была заполнить присланную «форму членства» и открыть онлайн-счет в Investors Bank and Trust Company. Позже многодетной матери сообщили, что нужно подать заявление на получение налогового номера и уплатить некоторые связанные с этим сборы, прежде чем она сможет получить доступ к деньгам.

Позже женщина выяснила, что организации, сотрудниками которой представлялись мошенники, не существует. А Investors Bank and Trust Company преобразован в State Street Corporation.

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Фото: insta_photos/shutterstock