Московский суд оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей

Мировой судебный участок №422 Таганского районного суда Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 2.6 миллиона рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Суд принял решение оштрафовать китайскую соцсеть из-за неудаления противоправного контента, в том числе о несанкционированных акциях протеста.

«TikTok Pte.Ltd признан виновным … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 2,6 миллиона рублей», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Также суд должен был рассмотреть сегодня два протокола в отношении мессенджера Telegram, однако заседание было отложено из-за неявки сторон.

Ранее судебный участок №422 наложил штраф на социальную сеть Twitter на сумму почти в 9 миллионов рублей по аналогичному протоколу.

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Фото: tashatuvango / Depositphotos