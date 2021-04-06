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Московский суд оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Мировой судебный участок №422 Таганского районного суда Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 2.6 миллиона рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

Московский суд оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей

Суд принял решение оштрафовать китайскую соцсеть из-за неудаления противоправного контента, в том числе о несанкционированных акциях протеста.

«TikTok Pte.Ltd признан виновным … по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 2,6 миллиона рублей», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Также суд должен был рассмотреть сегодня два протокола в отношении мессенджера Telegram, однако заседание было отложено из-за неявки сторон.

Ранее судебный участок №422 наложил штраф на социальную сеть Twitter на сумму почти в 9 миллионов рублей по аналогичному протоколу.

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Фото: tashatuvango / Depositphotos

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