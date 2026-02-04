Москва возглавила рейтинг городов с самыми высокими запросами к МРОТ — жители столицы хотят получать 63 тыс. ₽
Желаемый уровень МРОТ в Москве — 62 900 рублей
У Москвы, Петербурга и Хабаровска — самые высокие ожидания к МРОТ
В Москве жители считают справедливым минимальный размер оплаты труда на уровне 62 900 рублей в месяц, что почти в полтора раза превышает действующий МРОТ — 39 730 ₽.
Второе место по уровню ожиданий занял Санкт-Петербург — 59 000 рублей при фактических 31 250 ₽. Третью позицию занимает Хабаровск, где средний желаемый МРОТ составляет 58 700 ₽.
Казань и Владивосток также в лидерах городов с высокими ожиданиями
К числу городов с самыми высокими ожиданиями к минимальной зарплате также относятся Казань и Владивосток — жители называют желаемый МРОТ 55 800 и 55 700 рублей соответственно.
Значительно выше фактического уровня регионального МРОТ в 27 093 ₽ также оказались показатели Махачкалы (54 900 ₽), Тюмени (54 700 ₽), Краснодара и Красноярска (по 54 600 ₽), а в Екатеринбурге и Набережных Челнах средний желаемый доход достигает 54 400 ₽ и 54 200 ₽.
Наименее высокие запросы к минимальному уровню оплаты труда фиксируют в Кирове (48 500 ₽), Рязани и Ижевске (по 49 300 ₽). В Нижнем Новгороде среднее значение желаемого МРОТ составляет 49 600 ₽, в Ярославле — 50 500 ₽, а в Томске — 50 700 ₽, что значительно ниже лидеров рейтинга.
За полгода уровень желаемого МРОТ в Москве вырос на 2%
За последние шесть месяцев самые заметные изменения в желаемом МРОТ зафиксированы в Астрахани (51 000 ₽), Волгограде (50 900 ₽), Пензе (50 800 ₽), Нижнем Новгороде (49 600 ₽) и Ижевске (49 300 ₽). В этих городах средние запросы жителей выросли примерно на 3%.
В других городах динамика выражена не так явно. Например, в Хабаровске средний желаемый МРОТ снизился на 1%, во Владивостоке почти не изменился. В Москве запросы к минимальному размеру оплаты труда выросли на 2%, а в Санкт-Петербурге — на 1%, что демонстрирует умеренное повышение в столицах.
Контекст
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России повысился до 27 093 рублей, что на 20,7% выше уровня 2025 года (22 440 ₽). Прожиточный минимум в России установлен на уровне 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 ₽, для пенсионеров — 16 288 ₽, а для детей — 18 371 ₽.
На социальную поддержку через федеральный бюджет в 2026 году предусмотрено более 18,7 трлн рублей, из которых около 13 трлн рублей пойдут на пенсии. В 2026 году страховые пенсии индексируются на 7,6%, а социальные — на 6,8%, что увеличит выплаты примерно на 2 000 рублей.
- 1 Евгений Касперский: «От пароля „123“ мы не спасаем. Но есть и хорошие новости» Большое интервью с основателем и генеральным директором «Лаборатории Касперского» 04 февраля 2026, 12:35
- 2 Сергей Косинский: «Мне достался Франкенштейн, из которого попросили сделать нормального человека» Как из точки «техдир и два разработчика» меньше чем за два года прийти к 85 млн аудитории 02 февраля 2026, 19:51
- 3 Менее 10% путешествий в 2025-м — за рубеж: россияне всё чаще выбирают санатории и поездки на природу «на пару дней» Меньше 10% всех путешествий россиян в 2025-м — за рубеж 02 февраля 2026, 17:36
- 4 Почта России запустила доставку посылок по номеру телефона: клиентам больше не нужно называть адрес и ФИО адресатов Почта России запустила доставку посылок по номеру телефона 02 февраля 2026, 15:00