Желаемый уровень МРОТ в Москве — 62 900 рублей

Москва возглавила рейтинг городов с самыми высокими запросами к минимальному размеру оплаты труда в России. По данным исследования SuperJob, жители столицы считают, что МРОТ должен быть более 62 тысяч рублей. При этом самые низкие ожидания к минимальному размеру оплаты труда оказались у людей из Кирова, Рязани и Ижевска.

У Москвы, Петербурга и Хабаровска — самые высокие ожидания к МРОТ

В Москве жители считают справедливым минимальный размер оплаты труда на уровне 62 900 рублей в месяц, что почти в полтора раза превышает действующий МРОТ — 39 730 ₽.

Второе место по уровню ожиданий занял Санкт-Петербург — 59 000 рублей при фактических 31 250 ₽. Третью позицию занимает Хабаровск, где средний желаемый МРОТ составляет 58 700 ₽.

Казань и Владивосток также в лидерах городов с высокими ожиданиями

К числу городов с самыми высокими ожиданиями к минимальной зарплате также относятся Казань и Владивосток — жители называют желаемый МРОТ 55 800 и 55 700 рублей соответственно.

Значительно выше фактического уровня регионального МРОТ в 27 093 ₽ также оказались показатели Махачкалы (54 900 ₽), Тюмени (54 700 ₽), Краснодара и Красноярска (по 54 600 ₽), а в Екатеринбурге и Набережных Челнах средний желаемый доход достигает 54 400 ₽ и 54 200 ₽.

Наименее высокие запросы к минимальному уровню оплаты труда фиксируют в Кирове (48 500 ₽), Рязани и Ижевске (по 49 300 ₽). В Нижнем Новгороде среднее значение желаемого МРОТ составляет 49 600 ₽, в Ярославле — 50 500 ₽, а в Томске — 50 700 ₽, что значительно ниже лидеров рейтинга.

За полгода уровень желаемого МРОТ в Москве вырос на 2%

За последние шесть месяцев самые заметные изменения в желаемом МРОТ зафиксированы в Астрахани (51 000 ₽), Волгограде (50 900 ₽), Пензе (50 800 ₽), Нижнем Новгороде (49 600 ₽) и Ижевске (49 300 ₽). В этих городах средние запросы жителей выросли примерно на 3%.

В других городах динамика выражена не так явно. Например, в Хабаровске средний желаемый МРОТ снизился на 1%, во Владивостоке почти не изменился. В Москве запросы к минимальному размеру оплаты труда выросли на 2%, а в Санкт-Петербурге — на 1%, что демонстрирует умеренное повышение в столицах.

Контекст

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России повысился до 27 093 рублей, что на 20,7% выше уровня 2025 года (22 440 ₽). Прожиточный минимум в России установлен на уровне 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 ₽, для пенсионеров — 16 288 ₽, а для детей — 18 371 ₽.

На социальную поддержку через федеральный бюджет в 2026 году предусмотрено более 18,7 трлн рублей, из которых около 13 трлн рублей пойдут на пенсии. В 2026 году страховые пенсии индексируются на 7,6%, а социальные — на 6,8%, что увеличит выплаты примерно на 2 000 рублей.