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Московский Политех ищет преподавателей и ученых

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Московский Политех открыл набор новых сотрудников — преподавателей и ученых. Организация обещает доход от 500 тыс. рублей в месяц. Подать заявление на конкурс можно онлайн.

Московский Политех ищет преподавателей и ученых

Университет ищет специалистов для следующих структур:

  • Факультет базовых компетенций (иностранные языки, физика, математика, гуманитарные дисциплины и т.д.);
  • Факультет урбанистики и городского хозяйства;
  • Транспортный факультет;
  • Факультет информационных технологий;
  • Факультет машиностроения;
  • Факультет химической технологии и биотехнологии;
  • Факультет экономики и управления;
  • Институт графики и искусства книги им. В.А. Фаворского;
  • Институт издательского дела и журналистики;
  • Институт принтмедиа и информационных технологий;
  • Центр проектной деятельности (на темы транспорта, технологий, биотеха, энергетики, дизайна и т.д.).

Московский Политех обещает жилье иногородним сотрудникам, премии, гибкую систему накладных расходов по договорам НИОКР.

Подробности и форма для заявки доступны на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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