Московский Политех ищет преподавателей и ученых

Евгения Хрисанфова
Московский Политех открыл набор новых сотрудников — преподавателей и ученых. Организация обещает доход от 500 тыс. рублей в месяц. Подать заявление на конкурс можно онлайн.
Московский Политех ищет преподавателей и ученыхЕвгения Хрисанфова
Университет ищет специалистов для следующих структур:
- Факультет базовых компетенций (иностранные языки, физика, математика, гуманитарные дисциплины и т.д.);
- Факультет урбанистики и городского хозяйства;
- Транспортный факультет;
- Факультет информационных технологий;
- Факультет машиностроения;
- Факультет химической технологии и биотехнологии;
- Факультет экономики и управления;
- Институт графики и искусства книги им. В.А. Фаворского;
- Институт издательского дела и журналистики;
- Институт принтмедиа и информационных технологий;
- Центр проектной деятельности (на темы транспорта, технологий, биотеха, энергетики, дизайна и т.д.).
Московский Политех обещает жилье иногородним сотрудникам, премии, гибкую систему накладных расходов по договорам НИОКР.
Подробности и форма для заявки доступны на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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