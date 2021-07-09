От Nokia до iPhone и Honor: названы самые популярные в России смартфоны десятилетия

Самыми популярными смартфонами среди жителей российских городов-миллионников за прошедшее десятилетие стали iPhone. Такие данные привели в «МТС» на основе анализа данных о своих абонентах. Однако в 2020 году телефоны от Apple потеряли лидерство.

Аналитики «МТС» собрали обезличенные данные о своих абонентах и выяснили, какие смартфоны были самыми популярными среди жителей городов-миллионников за период с 2008 по 2021 год.

В первые годы расчета абсолютным лидером были Nokia. Например, в 2008 году 11 из 12 наиболее популярных смартфонов были выпущены этой фирмой. Однако они быстро теряли востребованность – в 2012 году устройствами финской компании пользовались только 30% абонентов, в 2014 году Nokia выпала из рейтинга.

iPhone впервые попали в топ в 2009 год с моделью 3G. В 2013 году телефоны от Apple захватили лидерство в первых позициях рейтинга и были абсолютными лидерами по числу пользователей в течение восьми лет. В топ-10 конкуренцию им составляли смартфоны Samsung.

Однако в 2020 году iPhone впервые уступили лидерство – на первое место по популярности вышла бюджетная модель Honor 10 Lite. В 2021 году в число наиболее популярных моделей вошли по три устройства Apple, Samsung и Honor и четыре Xiaomi, сообщили в пресс-службе «МТС».

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