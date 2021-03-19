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Демо день Акселератора МТС — онлайн-трансляция

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Евгения Хрисанфова

Приглашаем всех желающих принять участие в демо-дне Акселератора МТС, который пройдет онлайн 19 марта в 10:00. Смотреть трансляцию можно на сайте Rusbase и на странице издания в Facebook.

Демо день Акселератора МТС — онлайн-трансляция

В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия, где выступят эксперты из МТС, «КРОК», «Медси», Microsoft, PwC и Fieldbit. Спикеры поделятся, как в их корпорациях строятся B2B-продажи технологических решений стартапов.

В продолжение демо-дня выпускники акселерационной программы расскажут о своих проектах в области интернета вещей, финансовых технологий и цифровых медицинских решений.

 

Смотреть онлайн-трансляцию:

Иллюстрация на обложке предоставлена компанией

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