Демо день Акселератора МТС — онлайн-трансляция

Приглашаем всех желающих принять участие в демо-дне Акселератора МТС, который пройдет онлайн 19 марта в 10:00. Смотреть трансляцию можно на сайте Rusbase и на странице издания в Facebook.

В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия, где выступят эксперты из МТС, «КРОК», «Медси», Microsoft, PwC и Fieldbit. Спикеры поделятся, как в их корпорациях строятся B2B-продажи технологических решений стартапов.

В продолжение демо-дня выпускники акселерационной программы расскажут о своих проектах в области интернета вещей, финансовых технологий и цифровых медицинских решений.

Смотреть онлайн-трансляцию:

Иллюстрация на обложке предоставлена компанией