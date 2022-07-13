Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МТС планирует запустить аналог ушедших pay-сервисов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МТС вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывают сервис «МТС Pay». Он может заменить ушедшие Google Pay и Apple Pay. Стоимость проекта не раскрывают.

МТС планирует запустить аналог ушедших pay-сервисов

Компания планирует запустить его до конца 2022 года. Сначала сервис пояаится в Москве и Подмосковье, сообщили «Ведомости».

«МТС Pay» будет включать NFC, QR-код, Face ID, оплату со смартфона, а также пополнение счета телефона. Воспользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и операторов. Для этого нужно будет лишь зарегистрироваться в системе «МТС ID». При этом, для получения «MTC ID» не требуется быть абонентом МТС.

Эксперты предполагают, что вложения в проект могли составить примерно порядка $1−5 млн. Они также не исключили, что оператор будет зарабатывать на комиссии с каждого платежа, а также получать косвенные доходы за счет того, что клиент предпочитает использовать только сервисы экосистемы.

В мае россиянам стал доступен аналогичный Apple Pay и Google Pay платежный сервис. Он работает через Telegram-бота и проводит оплату по СБП с помощью NFC-микрочипа или QR-кода. Тот, кто принимает платеж, получает уведомление об оплате мгновенно.

Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Наплыв аудитории: как технологически подготовиться онлайн-платформам?
  2. 2 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
  3. 3 Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
  4. 4 Как увеличить число пользователей приложения с помощью онлайн-соревнований
  5. 5 Цифры дня. $1499 за набор виртуальной реальности
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

13 июля 2022

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

15 июля 2022

«Умник-Фотоника»

15 июля 2022

Фабрика перспективных идей

Все ВОЗМОЖНОСТИ