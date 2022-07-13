МТС планирует запустить аналог ушедших pay-сервисов

МТС вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывают сервис «МТС Pay». Он может заменить ушедшие Google Pay и Apple Pay. Стоимость проекта не раскрывают.

Компания планирует запустить его до конца 2022 года. Сначала сервис пояаится в Москве и Подмосковье, сообщили «Ведомости».

«МТС Pay» будет включать NFC, QR-код, Face ID, оплату со смартфона, а также пополнение счета телефона. Воспользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и операторов. Для этого нужно будет лишь зарегистрироваться в системе «МТС ID». При этом, для получения «MTC ID» не требуется быть абонентом МТС.

Эксперты предполагают, что вложения в проект могли составить примерно порядка $1−5 млн. Они также не исключили, что оператор будет зарабатывать на комиссии с каждого платежа, а также получать косвенные доходы за счет того, что клиент предпочитает использовать только сервисы экосистемы.

В мае россиянам стал доступен аналогичный Apple Pay и Google Pay платежный сервис. Он работает через Telegram-бота и проводит оплату по СБП с помощью NFC-микрочипа или QR-кода. Тот, кто принимает платеж, получает уведомление об оплате мгновенно.

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