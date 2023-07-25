МТС запустила новый сервис подписки на смартфоны стоимостью до 122 тыс. рублей

МТС запустила новый сервис подписки на смартфоны брендов Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor, говорится в сообщении компании. Подписка позволяет пользоваться устройством за 70% от его стоимости.

Сервис получил название Share It. В программе участвуют устройства стоимостью от 5 тыс. рублей до 122 тыс. рублей — всего около 25 моделей брендов Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor. Например, подписка на iPhone 14 Pro Max 128 Гб ежемесячно будет стоить 6778 рублей.

Чтобы оформить подписку, нужно оставить заявку на сайте. После ее рассмотрения нужно оплатить первый месяц подписки, после чего забрать смартфон в любом из доступных магазинов.

Через 12 месяцев пользователю предлагается несколько вариантов действий: можно обменять устройство на новое, выкупить его, продолжить оплачивать подписку еще в течение полугода или отказаться от нее, сдав смартфон в МТС.

Пилотный проект стартовал в 21 магазине МТС в Москве. До конца сентября Share It масштабируют на все столичные магазины, а до конца года — на все регионы присутствия МТС.

Это не первая подписка на гаджеты от МТС. В 2018 году компания запустила продажи смартфонов по подписке с возможностью замены устройства раз в год. Услугу оформляли как договор рассрочки с «МТС-банком», она распространялась на устройства Samsung, в в феврале 2019 года в нее добавили Apple, Huawei и Honor. В 2022 году оператор приостановил услугу.

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