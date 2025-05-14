Российские и зарубежные эксперты ИТ-индустрии соберутся на конференции True Tech Day

Открывать конференцию будет генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин. Затем с докладами на главной сцене выступят более 40 спикеров, среди которых российские и зарубежные эксперты ИТ-индустрии.

Кен Чжун Ли, директор института UCAI и руководитель лаборатории AI&BM, поделится инсайтами успешного внедрения ИИ в различных отраслях, а Пабло де Веккьо, главный архитектор NTT DATA, расскажет о применении агентского ИИ к цифровым двойникам.

Иван Оселедец, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI обсудит, почему мультиагентные системы стали главным трендом года. Антон Скогорев, технический директор AI-центра «Т-Банка», порассуждает о том, как будет выглядеть архитектура AI-ориентированных систем.

Данила Дюгуров, СТО МТС Web Services, в рамках мероприятия раскроет особенности построения публичной облачной платформы, а Павел Лакосников, Unit Lead команды Architecture Governance в Avito, расскажет о процессе технического дизайн-ревью. В свою очередь Алексей Семихатов, заведующий лабораторией фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН, выступит с лекцией об индетерминизме, запутанности и существовании без свойств.

Программа True Tech Day включает четыре трека:

MAIN. Настоящее и будущее применение ИИ: AI-агенты, обзор LLM, развитие робототехники, цифровые двойники;

SCIENCE & FUTURE. Наука будущего и процесс превращения фундаментальных открытий в технологии: нейрофизиология, генная инженерия, нейроимпланты и частный космос;

ENGINEERING. Практики backend-разработки и архитектурных решений: прорывные подходы от строительства облачной платформы до использования AI-ассистентов программиста и интеграции систем;

AI&ML. Технические аспекты работы с ML-моделями: анализ типовых ошибок LLM, применение RAG для улучшения генерации, кейсы по AutoML, временным рядам и др.

Помимо деловой части гостей ждут различные «айтивности»: челлендж «Хакни Tesla», где участники смогут попробовать завладеть доступом к системам управления электрокаром; воркшоп по созданию карманного ИИ-помощника; роборейсинг; кибербар; тату-студия; афтепати с музыкальными хедлайнерами, а также серия интерактивов от флагманских продуктов MWS —облаков, ИИ-решений и платформ.

Фото на обложке: пресс-служба МТС