Российские и зарубежные эксперты ИТ-индустрии соберутся на конференции True Tech Day
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Открывать конференцию будет генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин. Затем с докладами на главной сцене выступят более 40 спикеров, среди которых российские и зарубежные эксперты ИТ-индустрии.
Кен Чжун Ли, директор института UCAI и руководитель лаборатории AI&BM, поделится инсайтами успешного внедрения ИИ в различных отраслях, а Пабло де Веккьо, главный архитектор NTT DATA, расскажет о применении агентского ИИ к цифровым двойникам.
Иван Оселедец, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI обсудит, почему мультиагентные системы стали главным трендом года. Антон Скогорев, технический директор AI-центра «Т-Банка», порассуждает о том, как будет выглядеть архитектура AI-ориентированных систем.
Данила Дюгуров, СТО МТС Web Services, в рамках мероприятия раскроет особенности построения публичной облачной платформы, а Павел Лакосников, Unit Lead команды Architecture Governance в Avito, расскажет о процессе технического дизайн-ревью. В свою очередь Алексей Семихатов, заведующий лабораторией фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН, выступит с лекцией об индетерминизме, запутанности и существовании без свойств.
Программа True Tech Day включает четыре трека:
- MAIN. Настоящее и будущее применение ИИ: AI-агенты, обзор LLM, развитие робототехники, цифровые двойники;
- SCIENCE & FUTURE. Наука будущего и процесс превращения фундаментальных открытий в технологии: нейрофизиология, генная инженерия, нейроимпланты и частный космос;
- ENGINEERING. Практики backend-разработки и архитектурных решений: прорывные подходы от строительства облачной платформы до использования AI-ассистентов программиста и интеграции систем;
- AI&ML. Технические аспекты работы с ML-моделями: анализ типовых ошибок LLM, применение RAG для улучшения генерации, кейсы по AutoML, временным рядам и др.
Фото на обложке: пресс-служба МТС
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