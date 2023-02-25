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Приложение подсанкционного «МТС-банка» недоступно в App Store и Google Play

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пресс-служба «МТС-банка» сообщила об исчезновении своего приложения с витрин магазинов App Store и Google Play и составила рекомендации для клиентов со смартфонами на Android и iOS.

Приложение подсанкционного «МТС-банка» недоступно в App Store и Google Play

В сообщении отмечается, что установленное ранее мобильное приложение по-прежнему стабильно работает.

Сложности возникают только при необходимости нового скачивания. В этом случае надо воспользоваться магазином RuStore, на котором доступна версия для Android.

Если гаджет работает на операционной системе iOS, весь функционал доступен в онлайн-банке, иконку которого можно для удобства установить на рабочий стол iPhone.

Удаление приложения связано с тем, что «МТС-банк» попал под санкции США и Великобритании.

Всего, по подсчетам Минфина США, американские санкции за год охватили почти 80% российских банков.

Относительно «МТС-банка», который получил лицензию Центробанка ОАЭ в начале 2023 года и зарегистрировал филиал в Абу-Даби, финансовый регулятор Эмиратов проведет дополнительные изыскания, как пишет РБК.

«Центральный банк в настоящее время изучает доступные варианты в связи с новым статусом банка и своевременно примет соответствующее решение в этом отношении, принимая во внимание обязательства, взятые филиалом ранее», — цитирует издание сообщение ЦБ ОАЭ с портала агентства WAM.

Фото на обложке: areporter / Shutterstock

 

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