Протокол Multichain подвергся взлому — хакеры вывели около $130 млн

В официальном Twitter протокола Multichain (бывший Anyswap) была объявлено о незапланированном перемещении основных средств проекта на неизвестный кошелек. Члены команды не в курсе, что произошло с активами клиентов, и рекомендуют воздержаться от проведения новых транзакций в сети.

Проект Multichain (бывший Anyswap) объявил о хакерской атаке. Активы клиентов в wBTC, USDC и USDT на $130 млн были переведены со счета протокола на неизвестный адрес, после чего работа сервиса была полностью приостановлена.

Последний месяц Multichain сталкивался с целым рядом проблем, начиная от приостановок работы по техническим причинам и заканчивая пропажей генерального директора компании, которого, по слухам, задержала полиция Китая. На фоне сегодняшнего взлома криптосообщество в Twitter начало обсуждать возможность того, что все это является частью большой мошеннической схемы, созданной с целью кражи средств клиентов.

CEO Binance Чанпэн Чжао предложил Multichain помощь. Он также отметил, что клиенты криптобиржи не пострадали в результате взлома, так как днем ранее Binance приостановил прием депозитов, связанных с протоколом из-за технической неисправности.

Фото на обложке: Kevin Ku / Unsplash