«Это настоящие американские горки»: Илон Маск рассказал об управлении Twitter

Илон Маск заявил, что готов продать Twitter, если найдется подходящий покупатель. В интервью BBC бизнесмен сравнил управление соцсетью с катанием на американских горках и назвал свой управленческий опыт «экстремально больным».
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск в интервью телеканалу BBC заявил, что опыт управления компанией был для него «экстремально больным» и похожим на катание на американских горках.
Также Маск признался, что приобрел Twitter только из-за обязывающего решения суда. Владельцем компании Илон Маск стал в 2022 году, купив ее за $44 млрд. После приобретения Twitter Маск сделал ее непубличной компанией и сократил штат в несколько раз – с 8 тыс. до 1,5 тыс. человек.
Если найдется подходящий покупатель, то Маск будет готов продать Twitter, заявил он в интервью BBC. Ранее бизнесмен провел слияние головной компании Twitter с принадлежащей ему X Corp.
Фото на обложке: FellowNeko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Twitter утратил статус независимой компании
- 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
ВОЗМОЖНОСТИ
12 апреля 2023
14 апреля 2023
14 апреля 2023