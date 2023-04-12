«Это настоящие американские горки»: Илон Маск рассказал об управлении Twitter

Илон Маск заявил, что готов продать Twitter, если найдется подходящий покупатель. В интервью BBC бизнесмен сравнил управление соцсетью с катанием на американских горках и назвал свой управленческий опыт «экстремально больным».

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск в интервью телеканалу BBC заявил, что опыт управления компанией был для него «экстремально больным» и похожим на катание на американских горках.

Также Маск признался, что приобрел Twitter только из-за обязывающего решения суда. Владельцем компании Илон Маск стал в 2022 году, купив ее за $44 млрд. После приобретения Twitter Маск сделал ее непубличной компанией и сократил штат в несколько раз – с 8 тыс. до 1,5 тыс. человек.

Если найдется подходящий покупатель, то Маск будет готов продать Twitter, заявил он в интервью BBC. Ранее бизнесмен провел слияние головной компании Twitter с принадлежащей ему X Corp.

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