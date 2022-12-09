Маск пообещал удалить 1,5 млрд аккаунтов Twitter

Речь идет об учетных записях, где не было входов и публикаций на протяжении последних лет. Таким образом компания хочет освободить имена, которые заняты, но не используются.

Ранее предприниматель указывал на прирост числа пользователей социальной сети. По данным статистики, которую Маск представил в ходе презентации, в середине ноября в день в Twitter регистрировалось до 2 млн новых пользователей. Это на 66% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Сам предприниматель ожидает, что в течение полутора лет число пользователей соцсетью достигнет 1 млрд в месяц.

Илон Маск купил Twitter в конце октября и сделал его частной компанией. Возглавив организацию, он уволил до половины сотрудников и распустил совет директоров. Оставшейся части команды он предложил принять новые «хардкорные» условия, которые предполагают многочасовую интенсивную работу.

На текущей неделе в СМИ попали фотографии кровати с тумбочкой и офисными креслами в здании Twitter. Некоторые сотрудники предположили, что Маск решил обеспечить коллектив возможностью переночевать на работе.

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