Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск раскритиковал публикацию о его желании стать гендиректором Apple

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что никогда не обсуждал с генеральным директором Apple Тимом Куком вопрос его руководства компанией. Информация об этом была опубликована в книге «Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century» («Tesla, Илон Маск и ставка века») известного журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, который пишет о технологиях и авто.

Илон Маск раскритиковал публикацию о его желании стать гендиректором Apple

В книге приводится эпизод телефонного разговора 2016 года, пишет The Verge. Как утверждает автор, на фоне проблем Tesla Илон Маск позвонил Тиму Куку с предложением обсудить покупку Tesla для Apple. При этом Маск настаивал на том, чтобы стать генеральным директором Apple, однако получил резкий отказ Кука. Прежде чем отключиться он сказал «Да пошли вы к черту», говорится в книге.

«Кук и я никогда не разговаривали и не писали друг другу», — написал Маск в твиттере. 

Маск отметил, что однажды действительно просил встречи с Куком, чтобы обсудить возможность для Apple купить Tesla. «Никаких условий приобретения не предлагалось. Он отказался от встречи. Tesla тогда стоила около 6% от сегодняшней стоимости», — добавил Маск.

Ранее Маск писал об этом эпизоде, отмечая, что в то время Tesla переживала «самые мрачные дни» создания Model 3.

В июне во время дачи показаний на одном из судебных заседаний Маск сказал, что «ненавидит» работу генерального директора, добавив, что предпочел бы тратить время на «дизайн и разработку». Он отметил, что должен оставаться во главе Tesla, иначе компания «умрет».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

Фото: Naresh777 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Дефицит полупроводников в разгаре: производители чипов объединяются на фоне исторического кризиса
  2. 2 Telegram добавил возможность поддержки видеозвонков для 1000 зрителей
  3. 3 Спонсоры веб-сериала Stoner Cats потеряли более 300 монет Ethereum из-за перегрузки сети
  4. 4 Стартап Илона Маска Neuralink привлек $205 млн инвестиций
  5. 5 Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

31 июля 2021

Schwarzman Scholars

01 августа 2021

Акселератор «Газпром Нефти»

01 августа 2021

Smartcity Lab - GovTech акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма