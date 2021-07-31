Илон Маск раскритиковал публикацию о его желании стать гендиректором Apple

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что никогда не обсуждал с генеральным директором Apple Тимом Куком вопрос его руководства компанией. Информация об этом была опубликована в книге «Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century» («Tesla, Илон Маск и ставка века») известного журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, который пишет о технологиях и авто.

В книге приводится эпизод телефонного разговора 2016 года, пишет The Verge. Как утверждает автор, на фоне проблем Tesla Илон Маск позвонил Тиму Куку с предложением обсудить покупку Tesla для Apple. При этом Маск настаивал на том, чтобы стать генеральным директором Apple, однако получил резкий отказ Кука. Прежде чем отключиться он сказал «Да пошли вы к черту», говорится в книге.

«Кук и я никогда не разговаривали и не писали друг другу», — написал Маск в твиттере.

Маск отметил, что однажды действительно просил встречи с Куком, чтобы обсудить возможность для Apple купить Tesla. «Никаких условий приобретения не предлагалось. Он отказался от встречи. Tesla тогда стоила около 6% от сегодняшней стоимости», — добавил Маск.

Ранее Маск писал об этом эпизоде, отмечая, что в то время Tesla переживала «самые мрачные дни» создания Model 3.

В июне во время дачи показаний на одном из судебных заседаний Маск сказал, что «ненавидит» работу генерального директора, добавив, что предпочел бы тратить время на «дизайн и разработку». Он отметил, что должен оставаться во главе Tesla, иначе компания «умрет».

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Фото: Naresh777 / Shutterstock