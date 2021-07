Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что никогда не обсуждал с генеральным директором Apple Тимом Куком вопрос его руководства компанией. Информация об этом была опубликована в книге «Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century» («Tesla, Илон Маск и ставка века») известного журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, который пишет о технологиях и авто.

Илон Маск раскритиковал публикацию о его желании стать гендиректором Apple