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Илон Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Илон Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях. Предпринимателя возмутило обновление iOS.

Илон Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях

В X он написал, что использование Apple искусственного интеллекта приведет к серьезным нарушениям безопасности данных пользователей.

Маск назвал происходящее абсурдом: Apple оказалась «недостаточно умной» для создания собственного ИИ, но при этом гарантирует конфиденциальность со стороны OpenAI.

Предприниматель уверен, что «яблочная» компания не представляет, что именно делается с данными пользователей после попадания в распоряжение так называемых партнеров. «Они продают вас», — уточнил он.

Поэтому Илон Маск готов запретить использование всех гаджетов Apple в своих компаниях. Сотрудникам придется оставлять устройства в специальных хранилищах.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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