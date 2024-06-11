Илон Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях

Илон Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях. Предпринимателя возмутило обновление iOS.
В X он написал, что использование Apple искусственного интеллекта приведет к серьезным нарушениям безопасности данных пользователей.
Маск назвал происходящее абсурдом: Apple оказалась «недостаточно умной» для создания собственного ИИ, но при этом гарантирует конфиденциальность со стороны OpenAI.
Предприниматель уверен, что «яблочная» компания не представляет, что именно делается с данными пользователей после попадания в распоряжение так называемых партнеров. «Они продают вас», — уточнил он.
Поэтому Илон Маск готов запретить использование всех гаджетов Apple в своих компаниях. Сотрудникам придется оставлять устройства в специальных хранилищах.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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