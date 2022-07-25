Илон Маск назвал чушью сведения о его романе с бывшей женой сооснователя Google Сергея Брина

Илон Маск ответил на публикацию The Wall Street Journal сведений о его, якобы, романе с уже бывшей женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шанахан. Газета писала, что именно из-за связи Маска с его супругой Брин развелся с Шанахан, хотя сам причиной назвал «непримиримые разногласия».
Илон Маск написал в Twitter, что сообщения о его романе с уже бывшей супругой Сергея Брина Николь Шанахан – это «полная чушь».
«Я встречался с Николь всего два раза за три года, оба — в большой компании людей. Ничего романтического», – написал Маск.
Источники рассказали газете The Wall Street Journal, что причиной развода Сергея Брина с Николь Шанахан стал роман последней с миллиардером Илоном Маском. Брин подал на развод в январе из-за «непримиримых разногласий» с уже бывшей супругой. Газета писала, что Шанахан после развода рассчитывает получить состояние с оценкой в $1 млрд.
Источники WSJ также утверждали, что после этой ситуации дружба Брина и Маска прекратилась, и Брин решил выйти из всех проектов Маска, в которых принимал участие как инвестор.
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