Один твит Илона Маска поднял стоимость «шуточной» криптовалюты Dogecoin на 30%

Илон Маск в очередной раз подтвердил способность «одним щелчков пальцев» будоражить рынки. Один короткий твит мультимиллиардера поднял стоимость «шуточной» криптовалюты Dogecoin на 30%. Достаточно было объявить, что за эту валюту будут продавать некоторые товары Tesla.

О своем решении продавать товары производства Tesla за Dogecoin Илон Маск объявил в Twitter.

Маск отметил, что Tesla начнет продавать товары за Dogecoin, и компания посмотрит, как «это пойдет». После этого сообщения стоимости криптовалюты Dogecoin за полтора часа взлетела на 30% с $0,15 до $0,21. Затем в течение дня стоимость валюты снизилась до $0,18 за монету.

Ранее Илон Маск высказывался, что Dogecoin в каком-то смысле лучше биткоина, потому что более приспособлен для транзакций. По словам миллиардера, объем транзакций с биткоинами низкий, а стоимость этих транзакций высокая.

В начале декабря Tesla Илона Маска начала продавать «кибер-свистки». Это была ограниченная серия аксессуаров из нержавеющей стали, цена каждого из которых составляла $50. Свистки раскупили в первый же день, спекулянты начали перепродавать их втридорога на популярных сайтах объявлений.

14 декабря капитализация Tesla впервые с октября упала ниже $1 трлн. С 4 ноября акции Tesla потеряли в цене 21%. Этому поспособствовала распродажа бумаг компании самим Маском, решение о которой он принял по итогам голосования пользователей в Twitter.

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