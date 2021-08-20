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Впереди только Безос: Илон Маск стал вторым в списке богатейших людей планеты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал главу Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно в списке богатейших людей планеты. Впереди Маска только основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $185 млрд – всего на $8 млрд больше, чем у Маска.

Впереди только Безос: Илон Маск стал вторым в списке богатейших людей планеты

О том, что Илон Маск поднялся на вторую строчку рейтинга самых состоятельных миллиардеров мира, говорят данные Forbes.

Состояние главы Tesla, по данным на 20.08 16.50 мск составляет $177,1 млрд. Это на $2 млрд больше, чем у главы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно и всего на $8 млрд меньше, чем у лидера списка – основателя Amazon Джеффа Безоса.

По данным Forbes, состояние Илона Маска за год увеличилось на $100 млрд, в частности, из-за роста котировок акций принадлежащей ему Tesla. Состояние Бернара Арно уменьшилось на $21 млрд за последние два дня – акции Louis Vuitton Moët Hennessy подешевели на 12,4%.

Отрыв тройки лидеров списка от ближайшего преследователя – Билла Гейтса, значительный: если состояние Бернара Арно – топ-3 в списке, составляет $175,1 млрд, то состояние Билла Гейтса – $130,4 млрд.

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Фото: Shutterstock.com

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