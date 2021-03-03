Илон Маск пообещал создать новый город в Техасе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter сообщил о своих градостроительных планах в американском штате Техас.

«Создаю город Starbase», — написал бизнесмен. Предположительно, он будет расположен вблизи испытательного полигона компании SpaceX в районе деревни Бока-Чика, недалеко от Браунсвилла. Маск уточнил, что площадь города будет «намного больше, чем Бока-Чика».

Издание Insider заявило, что получило подтверждение от офиса судьи в округе Кэмерон, где находится деревня, о том, что Маск уже обращался к ним по поводу планов на город. В ответ Маску пояснили, что готовы рассмотреть предложение, но для этого необходимо соблюсти все законодательные акты штата, одного твита и намерения мало.

Обсуждение идеи города Starbase в Twitter продолжается. Позже изобретатель в свойственной ему манере пояснил, что в городе будут хорошо относиться к собакам, а его главой будет «дож», что напоминает не только английское «dog», но и слово на итальянском языке со значением «предводитель».

Слово созвучно и с названием криптовалюты Dogecoin. Недавно комиссия по ценным бумагам и биржам SEC в США начала расследование после твитов Илона Маска по поводу Dogecoin.

Ранее Маск поддержал идею создания собственной криптовалюты Marscoin и заявил, что продаст все свое имущество, чтобы колонизировать Марс.

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