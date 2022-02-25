Илона Маска и его брата обвинили в инсайдерской торговле акциями Tesla

Основатель Tesla Илон Маск и его брат Кимбал Маск находятся под следствием по подозрению в инсайдерской торговле акциями производителя электромобилей. Кимбал Маск продал 88,5 тыс. акций за день до того, как Илон Маск запустил в Twitter опрос о продаже 10% своей доли в Tesla.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет, не нарушили ли недавние продажи акций Tesla Илоном Маском и его братом Кимбалом Маском правила инсайдерской торговли, сообщила The Wall Street Journal.

Расследование началось в конце 2021 года после того, как Кимбал Маск, который входит в совет директоров Tesla, продал 88,5 тыс. акций компании на сумму $108 млн.

Продажа произошли за день до того, как Илон Маск опросил своих подписчиков в Twitter о том, следует ли ему продавать 10% акций компании, принадлежащих ему, и пообещал поступить в соответствии с результатом опроса. Большинство подписчиков проголосовали за продажу акций, после чего стоимость ценных бумаг резко упала.

Законы об инсайдерской торговле запрещают сотрудникам и членам совета директоров торговать на основе информации, которая не была обнародована. Илон Маск заявил, что его брат не знал об опросе до того, как тот состоялся, добавив, что его юристы были в курсе опроса.

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