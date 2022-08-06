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Илон Маск готов вернуться к покупке Twitter при выполнении условия

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал условие, при котором он согласен завершить сделку по покупке Twitter. Миллиардер хочет, чтобы компания продемонстрировала, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Илон Маск готов вернуться к покупке Twitter при выполнении условия

«Если Twitter просто предоставит свой метод выборки 100 аккаунтов и способ подтверждения их подлинности, сделка будет заключена на первоначальных условиях.

Но если выяснится, что документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам ложны, сделки не будет», — написал Маск в своем Twitter.

В июле юристы Илона Маска уведомили Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что миллиардер собирается расторгнуть сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, обвинив платформу в «существенном нарушении нескольких положений» соглашения о слиянии.

Компанию подозревают в сокрытии количества ботов и спам-аккаунтов в соцсети. В ответ Twitter подал иск против главы Tesla, чтобы заставить предпринимателя завершить сделку. Судебное разбирательство запланировано на октябрь.

Фото: mundissima / Shutterstock

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