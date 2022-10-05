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Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter за $44 млрд

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предложил Twitter завершить сделку по приобретению соцсети по первоначальной цене — за $44 млрд, то есть по $54,2 за акцию, узнал Bloomberg.

Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter за $44 млрд

Маск письменно уведомил об этом руководство компании. После этой информации акции Twitter выросли в цене более чем на 12%.

  • Маск договорился о покупке Twitter еще в апреле, однако в начале июля предприниматель официально отказался от сделки и сообщил компании об этом. Причиной послужило завышенное число реальных пользователей Twitter, в то время как часть из них принадлежит ботам.
  • Twitter же утверждал, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. Миллиардер же считал, что фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.
  • Позднее руководство соцсети подало в отношении Маска иск, пытаясь заставить его закрыть сделку. По мнению компании, миллиардер отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. В конце июля Маск подал встречный иск, подробности которого не раскрывались.
  • Позднее Маск нашел новую причину для того, чтобы прекратить сделку с Twitter — заявление бывшего руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко. Он рассказал о недостатках в работе социальной сети с личными данными, в том числе использование устаревшего софта. В Twitter эти заявления назвали ложными.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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