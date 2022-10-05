Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предложил Twitter завершить сделку по приобретению соцсети по первоначальной цене — за $44 млрд, то есть по $54,2 за акцию, узнал Bloomberg.

Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter за $44 млрд