NY Post: Илон Маск ищет партнеров для покупки Twitter

Илон Маск ищет потенциальных инвесторов для совместной покупки социальной сети Twitter. Новый план американского миллиардера по приобретению компании, включающий партнерство с другими инвесторами, может быть объявлен в течение нескольких дней.

В начале апреля основатель Tesla и SpaceX приобрел порядка 73,5 млн акций Twitter за $2,64 млрд, однако затем его доля упала до 73,1 млн акций или 9,1% компаний, после чего Маск предложил купить всю компанию за $43 млрд, отметив, что Twitter обладает исключительным потенциалом, который предприниматель сумеет раскрыть.

Как сообщает New York Post, богатейший человек мира не намерен покупать Twitter в одиночку. Один из источников газеты рассказал, что Илон Маск планирует партнерство с инвестиционной компанией Silver Lake Partners, которая в 2018 году помогала бизнесмену, когда тот рассматривал возможность приватизации Tesla.

«Лучшее и окончательное предложение» миллиардера о покупке 100% акций интернет-площадки заключается в $54,2 за акцию наличными. Тогда весь Twitter будет оценен в $43 млрд.

До того, как стало известно о покупки Маском доли в Twitter, глава Tesla задумывался о создании собственной социальной сети, альтернативы популярной платформы (заблокированной в РФ), где «свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание».

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