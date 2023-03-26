Маск оценил Twitter вдвое дешевле стоимости покупки

Генеральный директор Twitter Илон Маск в письме сотрудникам предложил подчиненным акции в качестве вознаграждения. При этом бонус основан на оценке компании в $20 млрд.

Об этом сообщает The Information со ссылкой на работника соцсети. По мнению издания, оценка в $20 млрд — признание Маском, насколько сильно упала стоимость Twitter с момента прихода миллиардера в компанию.

Однако даже эти цифры, как подчеркивает The Information, значительно превосходят рыночные оценки конкурентов платформы.

Илон Маск стал главой Twitter в конце октября прошлого года, приобретя компанию за $44 млрд. По данным WSJ, в конце 2022 года выручка соцсети рухнула на 40% из-за оттока крупных рекламодателей.

Бизнесмену пришлось взять кредит в $13 млрд с ежегодными процентами более чем на $1 млрд, чтобы закрыть сделку, и первый платеж по займу уже был совершен.

В феврале предприниматель написал в Twitter, что компания «определенно еще не является финансово здоровой» и необходимо много «работать» для достижения результатов. Маск подчеркнул, что последние три месяца пытался «спасти Twitter от банкротства».

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