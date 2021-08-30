МВФ призвал не приравнивать биткоин к национальным валютам

Криптовалюты, такие как биткоин, сопряжены со значительными рисками. Делать их эквивалентными национальной валюте — нецелесообразно, сообщил на своей странице в Twitter Международный валютный фонд (МВФ).

Также МВФ напомнил, что уже излагал свою позицию по криптовалютам в своем официальном блоге. В нем, в частности, говорится, что в большинстве случаев риски и затраты перевешивают потенциальные выгоды от легализации криптовалют.

Кроме того, отмечается высокая волатильность криптовалют. В пример МВФ приводит биткоин, который в апреле 2021 года достигал отметки в $65 тысяч, а через два месяца его стоимость снизилась в два раза.

Криптоактивы вряд ли завоюют популярность в странах со стабильной инфляцией, курсами валют и надежными финансовыми учреждениями, резюмирует МВФ.

Таким образом МВФ отреагировал на сообщение правительства Кубы о признании криптовалют официальным платежным средством в конце августа 2021 года. В июне власти Сальвадора первыми в мире разрешили использовать биткоин в качестве легального платежного средства в стране. Центральные банки стран все чаще признают криптоактивы и начинают регулировать их рынок.

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