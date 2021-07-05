«Мы довольны запуском»: Разработчики Uploadcare создали приложение для ресайзинга фото под любую соцсеть

Разработчики платформы виджетов для приложений Uploadcare запустили сервис Pixelhunter, который ресайзит фото для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей. Как рассказал RB.ru CEO at Uploadcare Игорь Дебатур, в компании запуском довольны.
Разработчики платформы виджетов для приложений Uploadcare создали Pixelhunter — с помощью ИИ сервис определяет, что на фото, и меняет размер изображения в зависимости от соцсети.
Pixelhunter поддерживает 102 размера для самых различных соцсетей и приложений: Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook Ads, Twitter, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Google Ads, Open Graph и электронных письмах.
Кроме того, пользователи могут воспользоваться автоматическими подсказками по редактированию фото.
«Мы довольны запуском. Работа над продуктом от стадии до запуска заняла неделю, ещё неделя ушла на анонс и мелкие правки. До релиза но Producthunt о нем никто не знал», — рассказал RB.ru CEO at Uploadcare Игорь Дебатур.
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Фото: со странички Игоря Дебатура в Facebook
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