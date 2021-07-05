Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Мы довольны запуском»: Разработчики Uploadcare создали приложение для ресайзинга фото под любую соцсеть

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Разработчики платформы виджетов для приложений Uploadcare запустили сервис Pixelhunter, который ресайзит фото для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей. Как рассказал RB.ru CEO at Uploadcare Игорь Дебатур, в компании запуском довольны. 

«Мы довольны запуском»: Разработчики Uploadcare создали приложение для ресайзинга фото под любую соцсеть

Разработчики платформы виджетов для приложений Uploadcare создали Pixelhunter — с помощью ИИ сервис определяет, что на фото, и меняет размер изображения в зависимости от соцсети.

Pixelhunter поддерживает 102 размера для самых различных соцсетей и приложений: Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook Ads, Twitter, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Google Ads, Open Graph и электронных письмах.

Кроме того, пользователи могут воспользоваться автоматическими подсказками по редактированию фото.

«Мы довольны запуском. Работа над продуктом от стадии до запуска заняла неделю, ещё неделя ушла на анонс и мелкие правки. До релиза но Producthunt  о нем никто не знал», — рассказал RB.ru CEO at Uploadcare Игорь Дебатур.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: со странички Игоря Дебатура в Facebook

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Facebook начала тестировать аналогичную для Twitter функцию тредов
  2. 2 Хайп вокруг цифровизации: почему не все стратегии digital-трансформации работают
  3. 3 Второй пилот для разработчика: что не так с сервисом Copilot от Github
  4. 4 Как искусственный интеллект помогает разрабатывать новые продукты питания
  5. 5 Какой контент делать для продвижения в Instagram, TikTok и на YouTube

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июля 2021

Скаутинг FinTech-проектов

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ