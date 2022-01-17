Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сайт MyHeritage получил штраф в 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Таганский суд Москвы оштрафовал израильский онлайн-сервис MyHeritage на 1,5 млн рублей за отказ локализовать в РФ данные российских пользователей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Сайт MyHeritage получил штраф в 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч.8 ст. 13.11 КоАП. 

MyHeritage — это международная онлайн-платформа, с помощью которой участники могут создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. Компания появилась в 2003 году в Израиле. По собственным данным, платформой пользуются более 100 млн человек.

Поправки в закон «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, обязаывают харнить информациюя о российских пользователях в России. За нарушение требования о локализации под блокировку уже попала соцсеть LinkedIn.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Эксперты тоже ошибаются: 11 самых известных прогнозов для бизнеса и технологий, которые не сбылись
  2. 2 Как переехать на новый сайт без потери нервов и трафика — часть 2
  3. 3 Как переехать на новый сайт без потери нервов и трафика — инструкция
  4. 4 Как социальные сети влияют на психическое здоровье
  5. 5 Каким будет интернет через пять лет
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

20 января 2022

Coding Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ