Сайт MyHeritage получил штраф в 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Таганский суд Москвы оштрафовал израильский онлайн-сервис MyHeritage на 1,5 млн рублей за отказ локализовать в РФ данные российских пользователей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч.8 ст. 13.11 КоАП.

MyHeritage — это международная онлайн-платформа, с помощью которой участники могут создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. Компания появилась в 2003 году в Израиле. По собственным данным, платформой пользуются более 100 млн человек.

Поправки в закон «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, обязаывают харнить информациюя о российских пользователях в России. За нарушение требования о локализации под блокировку уже попала соцсеть LinkedIn.

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Фото на обложке: Unsplash