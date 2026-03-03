«Национальная медиа группа» запускает новое направление офлайн-мероприятий — первым проектом станет мюзикл

Холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) запускает направление офлайн-развлечений, сообщил представитель компании «Ведомостям». Для нового бизнеса компания создаст отдельное юридическое лицо. Руководителем направления со 2 марта 2026-го назначен Михаил Минин — бывший гендиректор подразделения развлекательных офлайн-мероприятий в МТС.

НМГ объединит медиаконтент и офлайн-форматы

Как рассказал представитель холдинга «Ведомостям», одной из задач нового направления станет объединение медиабизнеса НМГ и её интеллектуальных прав — кино-, сериальных и других форматов — с возможностями офлайн-индустрии.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова отметила, что запуск направления позволит укрепить контакт с существующей аудиторией и привлечь новых потребителей.

Руководитель направления офлайн-мероприятий холдинга Михаил Минин уточнил, что среди его ключевых задач — продюсирование и синергия медиаконтента с офлайн-форматами. По его словам, со стороны группы возможны инвестиции в инфраструктуру офлайн-развлечений.

Мюзикл «Плакса» — первый проект нового направления НМГ

Одним из первых проектов нового направления холдинга станет театральный мюзикл «Плакса», основанный на одноимённом сериале киностудии «Руки вверх! Production» Сергея Жукова и телеканала СТС. Музыкальный спектакль поставят в Московском театре мюзикла.

Согласно объявлению о кастинге на сайте театра, премьера запланирована на осень 2026 года и должна открыть новый сезон. Режиссёром спектакля станет Валерий Маркин.

Рынок офлайн-развлечений достиг 306 млрд рублей в 2025-м

По данным исследования OKS Labs, «Яндекс афиши» и Kassir.ru, на которые ссылаются «Ведомости», в 2025 году российский рынок офлайн-развлекательных мероприятий вырос на 2% в натуральном выражении — до 439 млн проданных билетов. В денежном выражении рост составил 28% — до 306 млрд рублей.

Ключевым драйвером увеличения выручки аналитики называют рост цен на билеты из-за повышения издержек организаторов и улучшения качества постановок. Более 80% денежного объёма рынка обеспечивают четыре сегмента:

концерты (28%),

театры (21%),

выставки (17%),

кинотеатры (17%).

В 2026 году рынок вырастет до 352 млрд рублей

Согласно прогнозу ведущих агрегаторов по продаже билетов, в 2026 году рынок продолжит расти. В натуральном выражении объём увеличится на 3% — до 454 млн билетов, в денежном — на 15% до 352 млрд рублей. При этом темпы роста в деньгах замедлятся.

Аналитики считают, что рынок продолжит расти за счёт повышения средней цены билета и постепенного увеличения числа зрителей.