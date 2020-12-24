Названы топ-10 книг, популярных у российского менеджмента в 2020 году

Корпоративная библиотека Alpina Digital, входящая в состав издательской группы «Альпина», представила статистику чтения по своим клиентам. Среди предпочтений среднего и высшего звена российского менеджмента лидируют книги по саморазвитию, лидерству и ориентации на результат. Об этом Rusbase сообщил представитель Alpina Digital.

Наиболее читаемые книги в деловой среде говорят об интересе к популярной науке, психологии, личной и рабочей эффективности. Также отмечается, что события 2020 года привели к увеличению спроса на литературу по финансовой грамотности и инвестированию.

Топ-10 книг корпоративной библиотеки российского менеджмента в 2020 году:

«7 навыков высокоэффективных людей», Стивен Кови; «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд; «Тонкое искусство пофигизма», Марк Мэнсон; «Я манипулирую тобой», Никита Непряхин; «Девушка с деньгами», Анастасия Веселко; «Цель», Элияху Голдратт, Джефф Кокс; «Основы финансовой грамотности», Артем Богдашевский; «Странная девочка, которая влюбилась в мозг,» Билли Фицпатрик, Венди Сузуки; «100 рассказов из истории медицины», Михаил Шифрин; «Почему мы такие?» Отто Крегер, Джанет Тьюсен.

Также электронная библиотека предлагает пользователям аудиокниги и так называемый некнижный образовательный контент: видеокурсы, лекции, когнитивные тренажеры.

Отмечается, что до пандемии в категории аудиокниг наблюдался преобладающий интерес к деловой литературе. Но по итогам этого года он сместился в сторону психологии и личностного развития. В Alpina Digital предполагают, что это произошло потому, что сотрудники российских офисов вне рабочего пространства стремиилсь отвлечься от напряженной обстановки, созданной эпидемией. Так, лидером среди аудиокниг стала книга Марка Мэнсона «Все хреново».

Среди видеопредпочтений самыми популярными оказались курсы и лекции:

мини-курс «Договориться можно обо всем» по книге Гэвина Кеннеди;

мини-курс «Сам себе финансист» по книге Анастасии Тарасовой;

мини-курс «Таймхакинг» по книге Дэниела Пинка;

мини-курс «Поток» по книге Михая Чиксентмихайи;

мини-курс «Всегда ешьте левой рукой» по книге Рохит Бхаргава;

мини-курс «Кроссфит мозга» по книге Игоря Намаконова;

мини-курс «Дело не в кофе» по книге Говарда Бехара;

мини-курс «Воля и самоконтроль» по книге Ирины Якутенко;

курс «Как эффективно запоминать иностранные слова» Павла Палагина;

курс «Лайфхаки по личной эффективности» Валентина Губарева;

курс «Основы ораторского искусства» Ивана Можейко;

лекция «Как болел бы врач» Ольги Кашубиной.

Новость дополняется.