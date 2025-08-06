Цель — быстрая подготовка разработчиков, способных самостоятельно строить рынок

Не джуны — а будущее рынка: Сбер вложит 1 млрд ₽ в подготовку топов для ИТ и ИИ

Сбер инвестирует 1 млрд рублей в запуск и развитие образовательных программ «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» — совместный проект Минцифры и Аналитического центра при правительстве РФ. Деньги пойдут в шесть топовых вузов и помогут подготовить 2200 специалистов, которые в перспективе должны закрыть кадровый дефицит в ИТ и вывести страну в технологические лидеры.

Не просто грант — вклад в рынок

Сбер стал индустриальным партнёром федеральной образовательной программы и направит 1 млрд рублей до 2030 года. Поддержку получат 14 ИТ- и ИИ-программ в шести университетах: МФТИ, ВШЭ, МИФИ, ИТМО, УрФУ и Университете «Иннополис».

Поддержанные направления уже доказали эффективность в рамках AI360 и ВШПИ — совместных проектов с «Яндексом» и МТС. По сути, это масштабирование успешной модели — сразут на национальный уровень.

Шанс для 2200 человек

Новый набор студентов начнётся в сентябре 2025 года. Ставка делается не на массовость, а на глубину: будущих выпускников будут готовить по модели, разработанной при участии самого Сбера. Она включает в себя не только обучение технологиям, но и развитие лидерских качеств, навыков командной работы и понимание бизнес-задач.

По словам Натальи Дудиной, старшего вице-президента Сбера, банк инвестирует в то, чтобы джуны и стажёры уже «на старте» могли решать реальные задачи и не требовали доучивания внутри корпораций.

«Чем лучше подготовлены люди, тем более прорывные решения они создают. Сбер целенаправленно инвестирует в подготовку стажёров и джунов, чтобы создать им наилучшие условия для успешного старта и профессионального роста в нашей компании», — поясняет Дудина.

Не просто инженеры — архитекторы технологий

Программа «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» нацелена на выращивание специалистов, которые не просто внедряют уже существующие вещи, а создают своё. По словам ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, задача — научить студентов мыслить системно, комбинировать науки и делать прорывы. От университетов ждут не выпускников с дипломом, а технологических визионеров.

С ним согласен и Алексей Малеев из ВШПИ МФТИ: когда перед рынком стоит задача «воспитать» хороших специалистов, подготовка кадров должна идти в связке с индустрией. Основной принцип работы — «университет = R&D-центр для рынка».

Контекст

IT-ландшафт меняется слишком быстро, чтобы надеяться на стандартные кадры. Отечественный бизнес нуждается не в дежурных программистах, а в тех, кто создаёт новые рынки — особенно на фоне санкций, конкуренции за таланты и экспансии глобальных вендоров.

Ставка Сбера на ИИ и ИТ-образование — это не просто имиджевый шаг, а вынужденная необходимость. И в этой игре побеждают не те, у кого больше денег, а те, кто первым поставил на компетенции.





Фото: Сергей Карпухин/ТАСС