Не «приземляющимся» компаниям грозят штрафы и запрет на рекламу

На расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике обсудили реализацию закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Роскомнадзор отчитался, что полностью готов к применению мер принуждения в отношении компаний, не исполняющих требования. Среди этих мер – запрет на рекламу и возможные оборотные штрафы.

Замглавы РКН Вадим Субботин сообщил, что с технической точки зрения произведены все необходимые действия для ограничения деятельности не «приземляющихся» компаний.

Он также отметил, что почти со всеми из списка (Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest, Twitch) налажен диалог. И лишь две компании вообще не вышли на связь – это Twitch и Discord.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предупредил, что за неисполнение закона «о приземлении» могут грозить оборотные штрафы:

«Хочу проанонсировать, что членами комитета подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас мы отправили их на отзыв в правительство. Те иностранные гиганты, кто не выполнил установленные законом требования, помимо мер понуждения, прописанных в законе «о приземлении», будут нести и административную ответственность, которая в свою очередь будет предусматривать оборотные штрафы».

Вадим Субботин, напоминая уже об экономических мерах принуждения, уточнил, что в первую очередь они касаются запрета на рекламную деятельность.

Зампред Банка России Герман Зубарев считает, что ЦБ готов к наложению запрета на рекламные платежи, хотя процедура новая – и нельзя с уверенностью сказать, насколько она будет оперативна и безукоризненна.

Субботин напомнил, что ряд компаний выполнили требования лишь частично. Представители бизнеса считают, что было бы гуманно дать им больше времени на подготовку.

Директор TikTok по связям с органами власти в Восточной Европе Сергей Соколов на расширенном заседании комитета сообщил, что компания зарегистрирова личный кабинет на сайта РКН и запустила внутренний процесс создания юрлица в РФ, но он «оказался непростым и довольно долгим».

Штаб-квартира соцсети в Сингапуре уведомила о своих действиях РКН и «была бы признательна за то, чтобы дали время закончить этот процесс».

Остальные компании из списка справляются с задачами «приземления» с переменным успехом. В комитете по информполитики особо отмечают «отличников» – Apple (первая из всего перечня выполнила все три первичных требования) и Spotify (сервис открыл офис в РФ).

«У нас есть даже компании, которые проявили инициативу и, не попав в первый список РКН, сами открыли представительства на территории РФ (Wargaming, AliExpress)», – рассказал Александр Хинштейн.

Принятый весной прошлого года и вступивший в силу 1 января 2022 года закон о «приземлении» призван, по мнению Госдумы, стать ключевой вехой в развитии российского законодательства в области информационных технологий и своеобразным фундаментом для работы всех остальных «цифровых законов».

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