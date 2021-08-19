Netflix запустит для iPhone и iPad поддержку объемного звука

В настоящее время стриминговый сервис Netflix проводит развертывание функции пространственного звучания для гаджетов Apple, она станет доступна в течение нескольких дней.

Netflix приступила к внедрению функции пространственного звучания с эффектом погружения для видео в приложение для iPhone и iPad, сообщил The Verge. Представитель Netflix подтвердил, что пользователи смогут протестировать ее уже через несколько дней.

Функция объемного трехмерного звука с эффектом погружения работает только с наушниками AirPods Pro и AirPods Max. Изменение положения виртуальных источников звука относительно слушателя происходит благодаря анализу данных с акселерометров наушников и устройства, с которого просматривается видео.

В будущем Apple также планирует добавить пространственное аудио в macOS и tvOS.

Пространственный звук доступен и в других сервисах, таких как Apple TV Plus, Disney Plus и HBO Max.

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