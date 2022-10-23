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Илон Маск перенес на месяц новую презентацию Neuralink

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В конце октября стартап Илона Маска по разработке имплантируемых нейроинтерфейсов Neuralink должен был провести презентацию, однако она перенесена на месяц, на 30 ноября. Об этом миллиардер написал в Twitter.

Илон Маск перенес на месяц новую презентацию Neuralink

Новая презентация компании, по словам Илона Маска, должна была пройти 31 октября. О том, что на ней будет показано, пока не известно. В 2021 году разработчикам удалось вживить нейроимплант обезьяне, после чего они научили животное играть в шахматы. Позже сообщалось, что обезьяна с чипом освоила игру в виртуальный пинг-понг.

Глава стартапа написал, что презентация перенесена на 30 ноября, но не предоставил дополнительной информации. С 2019 года компания пытается получить одобрение регулирующих органов на проведение испытаний на людях, без которого продукт не может выйти на рынок.

Synchron, конкурент Neuralink, уже тестирует свои устройства на людях. 6 июля в больнице Нью-Йорка первому пациенту в США был имплантирован нейроинтерфейс Synchron.

В августе Маск обратился к Synchron с предложением о сотрудничестве после критики в сторону работников Neuralink из-за медленного прогресса по получению разрешения на испытания от американского регулятора.

Neuralink был основан в 2016 году. Его ближайшая цель — научиться имплантировать чипы парализованным людям, чтобы те могли использовать компьютеры и телефоны силой мысли.

Фото: Unsplash

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