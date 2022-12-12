Сооснователь Delivery Club Daily Анна Григоренко запустила сервис бронирования отелей Check In. Его особенности в том, что эксперты выезжают на объект размещения и пишут по нему подробный обзор, а с каждой гостиницей сервис заключает договор напрямую без посредников.
О запуске сервиса бронирования отелей Check In RB.RU рассказал представитель стартапа.
Сервис называет своей особенностью простой и понятный интерфейс, качественное обслуживание и выбор проверенных отелей. Штатные эксперты сервиса выезжают на объект размещения и по результатам проверки пишут подробный обзор, который публикуют на сайте.
При проверке специалисты смотрят на удобность локации, состояние номеров для размещения, качество еды и и доступность развлечений, возможность отдыха с детьми.
«С каждым отелем, гостиницей, хостелом, гостевым домом заключаем официальный договор. Это позволяет нам быть уверенными, что объекты, размещенные на сайте, реальные и, в том числе, отражает уровень сервиса», – рассказали в Check In.
Сервис зарабатывает на комиссии с бронирований от отельеров. С каждым отелем заключается договор, по которому они обязаны оплачивать комиссию с полученной от гостя оплаты. Размер комиссии составляет 14%.
Сервис Check In основала Анна Григоренко, топ-менеджер и сооснователь Delivery Club Daily. Также Григоренко запустила интернет-магазины Sapato и Jmart. Проект привлек группу частных инвесторов, но сервис не раскрывает их имена и объем инвестиций.
Фото на обложке: oatawa /
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