Владелица «АндерCон» Анастасия Татулова открыла бизнес по работе с недвижимостью

Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова совместно с партнером Марией Ольшанской, которая предположительно также является общественным уполномоченным по культуре Москвы, создали фирму по работе с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Новой компанией они владеют вдвоем в равных долях.

ООО «Чибо», учредителями которого являются Анастасия Анатольевна Татулова и Мария Вадимовна Ольшанская, зарегистрировано 26 июля. Уставный капитал компании — 100 тысяч рублей.

Основным видом деятельности компании (ОКВЭД), согласно данным из ЕГРЮЛ, является «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». На компанию зарегистрированы 28 дополнительных видов деятельности, большинство из них связаны с владением, арендой и управлением недвижимостью.

«Основной код ОКВЭД предполагает, что именно в этой области компания сосредоточит свои усилия. Поэтому от него зависит тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование. Его размер составляет от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска», – пояснил RB.ru профессиональный медиатор Александр Смирнов.

Дополнительные ОКВЭД также связаны с арендой и лизингом грузового транспорта и консультационными услугами.

Генеральным директором ООО «Чибо» назначен Шаров Роман Валерьевич. По данным из ЕГРЮЛ, он не числится ни руководителем, ни учредителем ни одной из организаций, кроме «Чибо».

Мария Вадимовна Ольшанская, по данным из ЕГРЮЛ, числится учредителем нескольких компаний, связанных с недвижимостью. В частности, Ольшанская является учредителем в действующем ООО «Селфмаркет», работающим по похожим с ООО «Чибо» ОКВЭД. Человек с таким же именем является общественным уполномоченным по культуре.

RB.ru обратился с вопросом к Ольшанской. Она не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что является учредителем ООО «Чибо». Татулова отказалась от комментариев.

В июле РБК со ссылкой на пост Татуловой в Facebook рассказало о планах Татуловой по строительству под Москвой закрытого поселка для предпринимателей. На момент публикации данного материала пост был недоступен. Для реализации планов по возведению «Страны здравого смысла» было необходимо 10 га земли, писало издание.

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