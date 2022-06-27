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Apple готовится представить новые гаджеты всех основных линеек этой осенью — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple на традиционной осенней презентации покажет обновленные гаджеты всех основных линеек, в том числе iPhone в новом дизайне и iPad Pro с новым чипом, рассказал инсайдер Bloomberg. По его словам, Apple уже приступила к разработке процессора M3, который представит миру в 2023 году.

Apple готовится представить новые гаджеты всех основных линеек этой осенью — Bloomberg

Подробности грядущей осенней презентации Apple раскрыл редактор Bloomberg Марк Гурман.

По словам Гурмана, Apple готовится представить линейку iPhone 14. Дорогие модели смартфонов оснастят новыми чипами и обновят дизайн – челку заменят на миниатюрные вырезы, а рамки вокруг дисплея уменьшат. На дешевые модели поставят обновленные модули камеры.

Новые планшеты на 11 и 12,9 дюймов оснастят процессорами M2. Его же установят в ноутбуки MacBook, которые Apple представила на конференции WWDC 2022. Инсайдер уточнил, что Apple уже ведет разработку более нового чипа M3, который собирается представить в 2023 году.

Кроме того, Apple представит новые смарт-часы Series 8, обновит AirPods Pro и Apple TV, рассказал Гурман.

Фото на обложке: bloomberg

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