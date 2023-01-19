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Apple представила новую колонку HomePod 2 с «революционным звуком»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple представила новую умную колонку HomePod 2 с более мощным процессором и «революционным звуком». Гаджет определяет расстояние до стен и, благодаря встроенному низкочастотному микрофону, настраивает звук так, чтобы он не искажался.

Apple представила новую колонку HomePod 2 с «революционным звуком»

HomePod 2 стал ниже на 4 сантиметра и на 200 граммов тяжелее, говорится в презентации Apple. Гаджет оснастили более мощным процессором S7, который используют в Apple Watch. Управлять устройством можно с помощью сенсорной панели на крышке.

В HomePod2 установлены один низкочастотный динамик размером 4 дюйма и пять высокочастотных динамиков. С помощью специального микрофона на корпусе устройство измеряет расстояние до стен и настраивает звук так, чтобы он не искажался.

Две колонки HomePod 2 можно использовать в качестве стереосистемы для Apple TV. Также в гаджет встроены датчик температуры и влажности в помещении. Предзаказ на HomePod2 уже открыт. Apple продает гаджет по цене $299.

Во вторник 17 января Apple представила новое поколение компьютеров малого форм-фактора Mac Mini и MacBook Pro на высокопроизводительных процессорах M2. Продажи уже открыты — новый MacBook Pro стоит от $2 тысяч, Mac Mini — от $600.

Фото на обложке: Ksenija Toyechkina / Shutterstock

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