Apple представила новую колонку HomePod 2 с «революционным звуком»

Apple представила новую умную колонку HomePod 2 с более мощным процессором и «революционным звуком». Гаджет определяет расстояние до стен и, благодаря встроенному низкочастотному микрофону, настраивает звук так, чтобы он не искажался.
HomePod 2 стал ниже на 4 сантиметра и на 200 граммов тяжелее, говорится в презентации Apple. Гаджет оснастили более мощным процессором S7, который используют в Apple Watch. Управлять устройством можно с помощью сенсорной панели на крышке.
В HomePod2 установлены один низкочастотный динамик размером 4 дюйма и пять высокочастотных динамиков. С помощью специального микрофона на корпусе устройство измеряет расстояние до стен и настраивает звук так, чтобы он не искажался.
Две колонки HomePod 2 можно использовать в качестве стереосистемы для Apple TV. Также в гаджет встроены датчик температуры и влажности в помещении. Предзаказ на HomePod2 уже открыт. Apple продает гаджет по цене $299.
Во вторник 17 января Apple представила новое поколение компьютеров малого форм-фактора Mac Mini и MacBook Pro на высокопроизводительных процессорах M2. Продажи уже открыты — новый MacBook Pro стоит от $2 тысяч, Mac Mini — от $600.
Фото на обложке: Ksenija Toyechkina /
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