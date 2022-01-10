Apple представит новый iPhone SE весной 2022 года — Bloomberg

Bloomberg рассказал о планах Apple представить новый iPhone SE весной 2022 года. Это произойдет на очередной презентации новых продуктов компании.

По данным Bloomberg, Apple планирует провести презентацию новых продуктов в марте-апреле 2022 года. Ожидается, что на ней будет представлена новая модель iPhone SE – презентация прошлой модели прошла весной 2020 года.

Свежая модель бюджетного iPhone SE будет оснащена новым процессором и сможет поддерживать технологии 5G, пишет издание. Дизайн смартфона останется без серьезных изменений.

В декабре прошлого года Apple выпустила обновление операционной системы iOS, которое позволило выбирать цифрового наследника – человека, который получит доступ к учетной записи в случае смерти ее владельца.

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