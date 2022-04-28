26-27 апреля RB.RU и петербургская студия дизайна «Логомашина» провели совместную акцию — читатели канала RB.RU в Telegram в обмен на оставленный комментарий могли получить новый логотип для своей компании от дизайнеров студии.

Сегодня делимся итогами и напоминаем — если вы не участвовали в акции или не получили логотип, команда «Логомашины» подготовила специальную страницу, где любая компания может оставить заявку на короткое ревью логотипа.

Читатели RB.RU получили новые логотипы от «Логомашины». Какие?