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Читатели RB.RU получили новые логотипы от «Логомашины». Какие?

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

26-27 апреля RB.RU и петербургская студия дизайна «Логомашина» провели совместную акцию — читатели канала RB.RU в Telegram в обмен на оставленный комментарий могли получить новый логотип для своей компании от дизайнеров студии.

Сегодня делимся итогами и напоминаем — если вы не участвовали в акции или не получили логотип, команда «Логомашины» подготовила специальную страницу, где любая компания может оставить заявку на короткое ревью логотипа.

Читатели RB.RU получили новые логотипы от «Логомашины». Какие?

Всего команда «Логомашины» выбрала для «обновления» 12 проектов. Какие компании получили новый логотип:

 

«Домашка онлайн» — онлайн-сервис по контролю и помощи в выполнении домашних заданий:

Домашка Онлайн

 

BeesyTech — сервис для удобного поиска работы в продуктовых командах:

Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

BeesyTech

 

«КвестБук» — некоммерческий проект по продвижению интерактивной литературы «в массы»:

КвестБук

 

VR GO — приложение, которое помогает в восстановлении после инсульта. На логотипе дизайнеры стрелкой изобразили движение, а графическими приемами — то, с какими трудностями сталкиваются люди после инсульта:

VR GO

 

MUKAVA — магазин качественной детской одежды российского производства:

MUKAVA

 

 iBOX — разработчик автомобильных видеорегистраторов и радар-детекторов:

iBox

 

SalesAI — сервис, позволяющий увеличивать конверсию онлайн-продаж (встреч) за счет внедрения искусственного интеллекта. В логотипе дизайнеры показали робота, который транскрибирует разговоры:

Sales AI

 

«Звездные Котики» — проект обеспечивает всем необходимым профессиональных колористов и любителей яркого окрашивания:

StarCats

 

РФРИТ — некоммерческая организация, поддерживает софтвер-разработчиков грантами как оператор Минцифры:

РФРИТ

 

Drift Man — автор и исполнитель песен. В шрифтовой логотип дизайнеры заложили дополнительный образ: можно увидеть сочетание букв ФМ — канал, на котором звучит музыка:

DM

 

«Генератор Счастья» — проект для женщин, повышающий качество жизни:

 Генератор Счастья

 

Dark Maze — квест формата «прятки в темноте» в Великом Новгороде:

Dark Maze

 

Чтобы получить логотип в удобном для использования формате, можно связаться с «Логомашиной» в комментариях к посту.

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