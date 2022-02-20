Bloomberg: в марте Apple представит новый Mac

В этом году Apple полностью отказывается от использования чипов Intel в своих устройствах в пользу Apple Silicon и переходит к третьей стадии комплексной модернизации компьютеров. Поклонников продукции компании ждет большое число новинок, включая Apple Watch Series 8, iPhone 14 и iPad Pro.

Эксперт Bloomberg Марк Гурман уверен, что основное внимание будет приковано к новой модели Mac. По его мнению, презентация новой версии компьютера может быть презентована на первом медиа-мероприятии компании в этом году 8 марта. Презентация, скорее всего, также будет посвящена 5G iPhone SE и iPad Air.

Apple внесла в базу данных Евразийской экономической комиссии три новые модели Mac, по крайней мере, одна из которых заявлена как ноутбук.

Эксперт ожидает, что в 2022 году американская корпорация выпустит новые Mac mini, 13-дюймовый MacBook Pro, 24-дюймовый iMac, переработанный MacBook Air, iMac Pro и модернизированный Mac Pro.

Переход к отказу от чипов Intel в пользу собственных начался в 2020 году с версию MacBook Pro, Mac mini и MacBook Air, использующих процессор M1. Он продолжился в 2021 году с M1 iMac и позднее — с M1 Pro и M1 Max MacBook Pro.

По мнению Гурмана, некоторые из моделей 2022 году будут оснащены процессором M2, а первым устройством с Apple Silicon станет Mac Pro.