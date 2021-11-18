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Alibaba Group инвестировала 500 млн рублей в новый сортировочный центр в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Логистическое подразделение Alibaba Group — компания Cainiao Network — открыла в России новый сортировочный центр, способный обрабатывать до 800 тыс. посылок из Китая ежедневно. Размер инвестиций в проект составил 500 млн рублей.

Alibaba Group инвестировала 500 млн рублей в новый сортировочный центр в России

Об открытии центра RB.ru сообщили в компании Cainiao Network. Она является логистическим подразделением Alibaba Group. Сортировочный центр расположился вблизи аэропорта Домодедово в Московской области. Его площадь составляет 45 тысяч кв. м. Мощности центра позволяют обрабатывать до 800 тыс. мелких посылок ежедневно.

Центр построили за 5 месяцев, он уже начал работу. Размер инвестиций в проект составил 500 млн рублей. Сообщается, что запуск центра позволил создать 300 новых рабочих мест.

«Пользователи Aliexpress, глобального онлайн-маркета, принадлежащего Alibaba Group, первыми смогут оценить достоинства нового сортировочного центра, однако в дальнейшем планируется развивать сотрудничество и с российским малым и средним бизнесом», – отметили в Cainiao Network.

В компании рассказали, что намерены использовать мощности нового сортировочного центра для ускоренной доставки товаров не только в России, но и за рубежом.

Cainiao еженедельно осуществляет 27 чартерных грузовых рейсов между Россией и Китаем. Процедура таможенного контроля проходит в ускоренном режиме, сообщили в Cainiao.

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Фото на обложке: B.Zhou / Shutterstock

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