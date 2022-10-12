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Инсайдер Bloomberg назвал дату презентации новых iPad и Mac от Apple

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Инсайдер Bloomberg назвал дату презентации новых гаджетов от Apple. В конце октября компания собирается представить новые макбуки и планшеты на современном чипе и в обновленном дизайне.

Инсайдер Bloomberg назвал дату презентации новых iPad и Mac от Apple

Apple собирается провести презентацию новых продуктов 24 октября, пишет Gizchina со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

Корпорация намерена представить планшет iPad десятого поколения в обновленном дизайне с портом USB-C и процессором Apple 14, а также его старшую модель iPad Pro с чипом M2.

Кроме того, Apple планирует показать новые макбуки Mac Mini и MacBook Pro. В день презентации корпорация также должна презентовать исправленную после ошибок операционную систему iPad OS 16.1.

Apple провела традиционную осеннюю презентацию 7 сентября, на которой представила новые iPhone, Apple Watch, AirPods. Позже стало известно, что компания сократила производство новых iPhone из-за низкого спроса.

Фото на обложке: Farknot Architect / Shutterstock

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