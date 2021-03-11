«Номикс» и Bosco готовят VR-версию ГУМа с возможностью аренды виртуальных «торговых точек»

«Номикс» экс-премьера Чечни Сергея Абрамова и Bosco di Ciliegi (владелец ГУМа в Москве) регистрируют совместное предприятие, которое займется внедрением VR- и AR-технологий в ритейле, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

Новое юрлицо ООО «Боско ВР» проходит регистрацию, «Номиксу» в нем будет принадлежать 49%, Bosco di Ciliegi — 51%. На начальном этапе партнеры вкладывают в проект свыше 100 млн рублей. Они будут потрачены на создание VR-пространства для столичного ГУМа.

Будет создано специальное приложение для универмага с элементами VR, которое будет доступно на ПК, устройствах на базе iOS и Android. Пользователи с помощью автономных или проводных VR-очков смогут пройтись по отделам виртуального магазина, рассмотреть товары и купить их.

Пока в проекте планируют участвовать только бренды самого Bosco (BoscoDonna, BoscoUomo, BoscoBambino и др.), уточняет издание. Другие бренды смогут арендовать «торговые точки» в виртуальном пространстве универмага. Кроме аренды бренды смогут покупать рекламу в приложении.

По мнению экспертов издания, слабое распространение VR-устройств в России может создать сложности с развитием проекта. Но в целом, если удастся полностью виртуализировать процесс покупок, то это может простимулировать продажи и привести к успеху, считает основатель платформы HiPO София Кофманн, добавляя, что ранее для воссоздания целого пространства торгового центра VR-технология не применялась.

Между тем Сергей Абрамов считает, что востребованность покупок в VR может повыситься в ближайшие три года. Пилот приложения с виртуальным ГУМом появится в конце 2021 года.

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