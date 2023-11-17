Предполагаемое IPO Starlink в 2024 году, создатели компьютерных игр получат процент от букмекеров, российские разработчики создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией и другие новости 17 ноября.

Российская нейросеть для работы с 2D-анимацией, маркировка рекламы в Instagram*: главное 17 ноября