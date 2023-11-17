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Российская нейросеть для работы с 2D-анимацией, маркировка рекламы в Instagram*: главное 17 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Предполагаемое IPO Starlink в 2024 году, создатели компьютерных игр получат процент от букмекеров, российские разработчики создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией и другие новости 17 ноября.

Российская нейросеть для работы с 2D-анимацией, маркировка рекламы в Instagram*: главное 17 ноября

Мир

  • SpaceX может провести IPO своего спутникового подразделения Starlink в конце 2024 года. Компания перевела активы Starlink своей «дочке», которая будут выделена в рамках первичного публичного размещения.
  • Власти Норвегии готовы при необходимости закрыть границу с Россией, с которой страна соседствует в Арктике, заявила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель, передает Reuters.

Бизнес

  • Реклама в Instagram* должна иметь предусмотренную законом маркировку. Невыполнение заблокированной соцсетью законов России дает ей неконкурентное преимущество, считают в Роскомнадзоре (РКН).
  • Создатели компьютерных игр получат процент от букмекеров. Пока отчисления со ставок положены только спортивным федерациям и лигам, сообщили «Ведомости».

Технологии и сервисы

  • Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией. Она сможет упростить производство анимированных роликов и мультфильмов.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Unsplash

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